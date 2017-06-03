«Ювентус» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 3 июня, в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».
Встреча состоится в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал».
Встречу 03.06.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.
Ранее команды встречались друг с другом 19 раз. Девять матчей завершились победой «Ювентуса», дважды команды сыграли вничью и восемь раз побеждал «Реал».
В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов в 2015 году. Тогда «Ювентус» прошёл «Реал» (2:1 — в первом матче, 1:1 — в ответном).
«Ювентус» и «Реал»: путь к финалу Лиги чемпионов
Если вы вдруг впадали в зимнюю спячку и проснулись только к лету, вспоминаем, как «Юве» и «Реал» оказались в финале ЛЧ.