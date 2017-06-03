Липпи: «Ювентус» имеет всё необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи, ранее возглавлявший «Ювентус», поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между туринцами и мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.
«Нельзя недооценивать значимость уверенности в себе, которая приходит с шестью скудетто подряд. Это просто исключительный результат. Проиграв в 2015 году „Барселоне“, в „Ювентусе“ поняли, что важно улучшить техническую оснащенность команды, поэтому клуб заполучил таких чемпионов, как Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Сами Хедира. Думаю, на этот раз мы с уверенностью можем сказать, что „Ювентус“ имеет всё необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда созрела.
Я очень надеюсь, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов по многим причинам, но прежде всего потому, что это позволит Буффону претендовать на „Золотой мяч“. Джиджи этого заслуживает», — цитирует Липпи Gazzetta dello Sport.