Роберто Карлос: до сих пор не знаю, как забил тот гол в ворота сборной Франции

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился воспоминаниями о своём легендарном голе в ворота сборной Франции в 1997 году. Сегодня исполняется ровно 20 лет невероятному удару экс-футболиста «Реала» со штрафного.
«Честно говоря, до сих пор я не знаю, как это сделал. Это был красивый гол, и для него понадобилось множество тренировок и усердная работа на протяжении всей карьеры. Но весь труд в итоге окупился — я забил такой классный гол и это является для меня особенным моментом.
Я ни разу не пытался повторить тот гол, потому что знал, что это невозможно. Когда-нибудь кто-то забьёт в таком же стиле, но я был первым, кто сделал это", — цитирует Карлоса ESPN FC.
Гол Роберто Карлоса можно посмотреть в «Твиттере».