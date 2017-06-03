Роналду повторил рекорд по числу побед в Лиге чемпионов

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
Нападающий «сливочных» Криштиану Роналду оформил дубль и выиграл свою четвёртую Лигу чемпионов в карьере. Таким образом, португальский футболист повторил рекорд Кларенса Зеедорфа, Херарда Пике, Хави, Андреса Иньесты и Лионеля Месси по числу побед в ЛЧ. Роналду трижды выиграл главный клубный турнир Европы с «Реалом» (2014, 2016, 2017) и один раз — с «Манчестер Юнайтед» (2008).
Второй гол в ворота «Ювентуса» стал для Роналду 600-м в его клубной и международной карьере.