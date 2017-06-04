Кроос: не ожидал, что титул победителя Лиги чемпионов можно защитить

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Мадридская команда первой в истории сумела отстоять титул победителя ЛЧ.
«Не ожидал, что этот титул можно защитить, так как выиграть его даже один раз очень сложно. Три победы в Лиге чемпионов за четыре года говорят о многом. Мы хорошая команда не только на поле, но и вне его. Я счастлив быть частью этого.
Дубль Роналду? Все знают, насколько Криштиану важен. Как команда мы играли хорошо и в четвертьфинале, и в полуфинале, и в финале, но нужен человек, который забивал бы голы, и он снова сделал это", — цитирует Крооса BBC Sport.