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Перес: не знаю, кого хвалить в первую очередь — игроков, тренера или фанатов

4 июня 2017, воскресенье. 00:55. Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.

«Мы очень рады победе, мы играли очень хорошо. Я не знаю, с чего начать и кого хвалить в первую очередь — игроков, тренера, болельщиков… «Золотой мяч»? Никто не заслуживает его больше, чем Криштиану Роналду.

Зидан любит говорить то, что помогает ему избавиться от давления. Он говорил, что ещё ничего не выиграл, а в итоге выиграл всё. Каждый мадридиста должен быть очень благодарен Зинедину за всё, что он сделал для клуба.

Рамос на протяжении всего сезона вёл себя как настоящий лидер. Он объединил всех игроков, вне зависимости от того, сколько времени каждый из них проводил на поле. Серхио — настоящий капитан», — цитирует Переса Marca.

«Реал» первым сумел отстоять титул победителя Лиги чемпионов
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Зинедин Зидан Криштиану Роналду Серхио Рамос Флорентино Перес Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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