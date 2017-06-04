Сборная США ушла от поражения в матче с Венесуэлой благодаря голу Пулишича

Сборная США сыграла вничью с национальной командой Венесуэлы в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» (Сэнди, США) и завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте сборная Венесуэлы вышла вперёд — отличился защитник Хосе Веласкес с передачи Хуниора Морено. США отыгрались на 61-й минуте благодаря голу полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича, а его ассистентом выступил игрок «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Фабиан Джонсон.
Пулишич провёл за сбоную США 14 матчей, в которых забил 5 мячей.
Пулишич — самый молодой игрок в истории Бундеслиги, забивший два гола в сезоне