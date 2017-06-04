Хамес: я счастлив и очень рад, о большем и мечтать было нельзя

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Я счастлив и очень рад, о большем и мечтать было нельзя. Я праздновал победу с флагом Колумбии на плечах? Стараюсь всегда так делать. Спасибо всем колумбийцам за их поддержку в любых ситуациях, она очень помогает мне», — цитирует Хамеса As.
Хамес не попал в число семи запасных на финал Лиги чемпионов, оставшись вне заявки.
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