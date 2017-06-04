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В. Левченко покинет Таджикистан и будет помогать Тихонову в «Крыльях Советов»

4 июня 2017, воскресенье. 12:16. Футбол

Главный тренер молодежной сборной Таджикистана и ассистент главного тренера национальной сборной Виталий Левченко продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов», где будет помощником Андрея Тихонова. Об этом сообщает сайт федерации футбола Таджикистана.

Левченко также покинул пост главного тренера клуба высшей лиги Таджикистана гиссарского «Баркчи». Специалист подтвердил, что переходит на работу в самарские «Крылья Советов» тренером по физподготовке.

Под руководством Виталия Левченко молодежная сборная Таджикистана, составленная из игроков не старше 19 лет, вошла восьмерку лучших команд чемпионата Азии-2016, который проходил в Бахрейне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов Андрей Тихонов
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
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