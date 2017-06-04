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Саного: у меня нет претензий к Венгеру, он отличный тренер

4 июня 2017, воскресенье. 15:22. Футбол

Нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного рассказал о своём состоянии и признался, что не имеет претензий к наставнику «канониров» Арсену Венгеру.

«Я вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около семи месяцев. Поработал с тренером по физподготовке, набрал форму — дела идут на лад. Травмы затормозили мой прогресс, порой я был хорош. Помню лето 2014 года, когда во время „Эмирейтс Кап“ я забил четыре мяча «Бенфике». Иногда я принимал плохие решения, и, возможно, не всегда делал то, что было нужно. Речь об аренде в „Аякс“. Я там почти не играл, хотя мог бы перейти во Францию.

Виню ли я в чём-то Венгера? Нет, он не несёт ответственности за мои травмы. Он отличный тренер, и многому меня научил", — цитирует Саного L'Equipe.

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Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Аякс Арсен Венгер Яя Саного
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
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