Саного: у меня нет претензий к Венгеру, он отличный тренер

Нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного рассказал о своём состоянии и признался, что не имеет претензий к наставнику «канониров» Арсену Венгеру.
«Я вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около семи месяцев. Поработал с тренером по физподготовке, набрал форму — дела идут на лад. Травмы затормозили мой прогресс, порой я был хорош. Помню лето 2014 года, когда во время „Эмирейтс Кап“ я забил четыре мяча «Бенфике». Иногда я принимал плохие решения, и, возможно, не всегда делал то, что было нужно. Речь об аренде в „Аякс“. Я там почти не играл, хотя мог бы перейти во Францию.
Виню ли я в чём-то Венгера? Нет, он не несёт ответственности за мои травмы. Он отличный тренер, и многому меня научил", — цитирует Саного L'Equipe.