Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что участие полузащитника Дмитрия Комбарова в товарищеской встрече со сборной Венгрии находится под вопросом, а также рассказал, что проблемы есть и у защитника Фёдора Кудряшова.
«У нас ещё тренировки и две игры, чтобы принять решение по окончательному списку сборной. До сборов мы потеряли двух игроков, во время — ещё одного. У Комбарова есть небольшие проблемы, возможно, его участие в завтрашней игре под вопросом. Также есть проблемы у Кудряшова. Опыт подсказывает, что в любую секунду может что-то произойти, поэтому один игрок минимум сверх заявки точно останется в команде.
Акинфеев тренируется четыре дня подряд в хорошем режиме. Убежден, что у него не будет проблем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Встреча состоится завтра, 5 июня.