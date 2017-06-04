«Легия» стала чемпионом Польши

«Легия» в заключительном туре польской Экстраклассы сыграла дома вничью со счётом 0:0 с «Лехией» и второй раз подряд завоевала чемпионский титул.
«Легия» по итогам завершившегося чемпионата страны на два очка опередила «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию».
«Ягеллония» и «Лех» в последнем туре встречались друг с другом и сыграли вничью со счётом 2:2, несмотря на то, что после первого тайма команда из Познани вела 2:0.
Команда из Варшавы стала чемпионом Польши в 12-й раз в своей истории и в четвёртый раз за последние пять сезонов.
«Легия» под руководством Черчесова стала чемпионом Польши