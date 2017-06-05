Президент «Ромы»: Тотти может быть послом клуба и зарабатывать кучу денег

Президент «Ромы» Джеймс Палотта поделился мнением, чем бывший нападающий римской команды Франческо Тотти может заниматься после завершения игровой карьеры.
«Если он хочет, у него будет шестилетний контракт директора «Ромы». Если бы я был на его месте, то отдыхал бы на пляже, а также попытался бы извлечь максимум из той репутации, которая у него есть. Тотти может быть отличным послом бренда «Ромы» и зарабатывать кучу денег со спонсоров и различных рекламных кампаний», — приводит слова Палотты Football Italia.
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