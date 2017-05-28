Тотти – болельщикам «Ромы»: сейчас мне страшно, я нуждаюсь в вас

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти после последнего матча в составе команды обратился к болельщикам клуба.
«Вот мы и подошли к этому моменту. К сожалению. Надеялся, что это никогда не произойдёт. В последние дни обо мне было сказано много хорошего. Вы поддерживали меня во время трудных моментов, поэтому хочу поблагодарить вас за это. Я плакал, как сумасшедший! Нельзя просто взять и забыть все эти годы. Я благодарю всех.
Невозможно пересказать 28 лет в нескольких фразах. Хотел бы сделать это песней или поэмой, но я не очень силён в этом. Пытался объяснить это с помощью своих ног, потому что это кажется мне более простым способом. Чёрт побери, время! Оно пролетело так быстро с победы в чемпионате Италии 17 июня 2001 года. Тогда я не мог дождаться финального свистка арбитра. Воспоминание об этом до сих пор вызывает у меня мурашки. Теперь время пришло, похлопало меня по плечу и сказало, что завтра мне пора повзрослеть.
Мне нравится думать о своей карьере как о сказке. А сегодня её худшая часть. Теперь действительно всё кончено. Я сниму футболку в последний раз и аккуратно её сложу. Даже если мне придётся с этим смириться, я не готов сказать, что всё кончено, и, возможно, никогда не буду готов.
Извините, что в последнее время я не давал интервью и не вносил ясность. Мне было не просто погасить этот свет. Сейчас мне страшно. И это не тот же страх, который ты испытываешь перед воротами, когда должен забить пенальти. В этот раз я не могу видеть через отверстие в сетку, что находится за её пределами. Позвольте мне испытывать этот страх. На этот раз это я тот, кто нуждается в вас и в вашем тепле. То, что вы мне всегда давали. Я счастлив и горд тем, что посвятил 28 лет любви «Роме». Я люблю вас», — цитирует Тотти Football Italia.