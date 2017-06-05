Спортдиректор «Шальке»: Вайнцирль не видит Коноплянку в планах на новый сезон

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сообщил, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на украинского полузащитника Евгения Коноплянку в следующем сезоне.
«Я разговаривал с Коноплянкой очень часто и долго по ходу минувшего сезона. Он сказал, что не согласен с оборонительным стилем «Шальке», который прививает главный тренер.
Это я попросил Вайнцирля пообщаться с Коноплянкой, потому что каждый игрок должен знать о своих перспективах в команде. Тренер сказал Евгению, что не видит его в своих планах на новый сезон», – приводит слова Хайделя Revier Sport.
Коноплянка перебрался в немецкий клуб в конце лета прошлого года, но не сумел закрепиться в основном составе «кобальтовых» и провёл лишь 17 матчей в Бундеслиге.