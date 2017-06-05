Защитник «Удинезе» Видмер может продолжить карьеру в «Наполи»

Защитник «Удинезе» Сильван Видмер может этим летом перебраться в «Наполи», сообщил агент футболиста Фреди Штрассер.
«Переход в „Наполи“ стал бы хорошим шагом для Сильвана. Не знаю, сделали ли уже неаполитанцы официальный запрос в „Удинезе“. Если это произойдёт, он может покинуть Удине. В любом случае, будущее Видмера решится после товарищеского матча между сборными Швейцарии и Фарерских островов 9 июня», — приводит слова Штрассера Il Messaggero.
Отметим, что на 24-летнего Видмера, помимо «Наполи», претендуют «Фиорентина», «Ювентус», «Лацио» и «Рома».
В минувшем сезоне швейцарский защитник провёл 28 матчей в итальянской Серии А и отдал 4 результативные передачи.