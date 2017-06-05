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Бауманн: мы уверены, что Крузе в следующем сезоне будет играть в «Вердере»

5 июня 2017, понедельник. 09:03. Футбол

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе и в следующем сезоне будет играть за свою нынешнюю команду. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.

«Мы очень уверены, что Крузе в следующем сезоне будет играть в «Вердере». Главное то, что мы хотим удержать наших игроков в команде. «Вердер» нуждается в Крузе, который уже продемонстрировал свои игровые качества. Поэтому мы и не хотим расставаться с ним», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.

Ранее сообщалось, что в услугах Крузе заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моиринью.

Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Макс Крузе
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5 июня 2017, понедельник
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