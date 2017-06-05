Бауманн: мы уверены, что Крузе в следующем сезоне будет играть в «Вердере»

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе и в следующем сезоне будет играть за свою нынешнюю команду. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.
«Мы очень уверены, что Крузе в следующем сезоне будет играть в «Вердере». Главное то, что мы хотим удержать наших игроков в команде. «Вердер» нуждается в Крузе, который уже продемонстрировал свои игровые качества. Поэтому мы и не хотим расставаться с ним», — приводит слова Бауманна интернет-издание Sport1.
Ранее сообщалось, что в услугах Крузе заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моиринью.