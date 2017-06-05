Лепёхин: за девять лет Данни стал лицом «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с Мигелем Данни и оценил выступления футболиста в команде.
«Время Данни в «Зените» оцениваю как суперположительное и полезное. Время уходить приходит для всех, поэтому к уходу любого футболиста нужно относится как к данности. Ничего нет постоянного. За эти девять лет Данни стал лицом «Зенита». Данни был главной звездой команды ещё до Халка и очень много делал для результата. Эстетически его игра всегда смотрелась очень зрелищно. Было несколько сезонов, которые он вытаскивал в одного, как говорят в футболе», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Данни перешёл в «Зенит» летом 2008 года из «Динамо» и провёл за это время 233 матча.