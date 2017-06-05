Хуммельс не исключает возвращения в «Боруссию» Д

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс не исключает в будущем возвращения в дортмундскую «Боруссию». Футболист сборной Германии пополнил ряды мюнхенцев перед стартом последнего сезона.
«Конечно, теоретически это возможно. Даже если бы я этого не говорил», — приводит слова Хуммельса ZDF.
Переход Хуммельса в «Баварию» очень не понравился болельщикам «Боруссии», некоторые из них считают игрока предателем. До Хуммельса из «Боруссии» в «Баварию» переходили полузащитник Марио Гётце и нападающий Роберт Левандовски, однако Гётце уже вернулся назад.
Действующий контракт Хуммельса с «Баварией» в силе до лета 2021 года. В Бундеслиге он в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.