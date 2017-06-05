Гвардиола: «Реалу» не стоит почивать на лаврах, «Барселона» всегда возвращается

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», поздравил мадридский «Реал» с победой в Лиге чемпионов. Гвардиола одновременно уверен, что «Барселона» вновь будет добиваться успехов в национальном первенстве и на международной арене.
«Я и Зидан похожи друг на друга причёской. Это великий тренер, а как футболист он представлял собой нечто из ряда вон выходящее. Я рад за него, поскольку он проделал отличную работу. Поздравляю «Реал», команда справедливо выиграла Лигу чемпионов. Однако я также сказал бы, что им не стоит почивать на лаврах, так как «Барселона» всегда возвращается», — цитирует Гвардиолу Marca.
В финале Лиги чемпионов «Реал» победил со счётом 4:1 туринский «Ювентус», а также стал чемпионом Испании.