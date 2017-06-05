«Локомотив» разработает новую программу подготовки молодых футболистов

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб создаст новую систему подготовки молодых футболистов на основе лучшего мирового опыта.
«На совете директоров обсуждали систему подготовки молодых футболистов. В течение месяца менеджмент клуба с привлечением внешних экспертов, тренеров и при координации членов совета директоров проанализирует лучший мировой опыт и сделает программу, как лучше организовать систему подготовки молодых футболистов таким же образом, как в лучших мировых командах в разных странах. Чтобы система ежегодно выдавала нам минимум двух футболистов на уровень молодой команды», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.