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Мещеряков: Булыкин присутствовал на совете директоров «Локомотива» как эксперт

5 июня 2017, понедельник. 18:24. Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему на заседание совета директоров клуба был приглашён бывший футболист команды Дмитрий Булыкин.

«Совет директоров на свои заседания приглашает экспертов по некоторым вопросам. Учитывая, что основная часть времени была посвящена обсуждению подготовки молодёжи, надо себя сравнивать с лучшими мировыми образцами в этом деле. Один из них – голландский футбол. Дмитрий Булыкин был привлечён как эксперт, поварившийся в «Аяксе» и голландской системе. Он является носителем такого экспертного знания. Его мнение было небезынтересным совету директоров», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Анатолий Мещеряков Дмитрий Булыкин
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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