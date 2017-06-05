Артуро Видаль: сборная Чили летит в Россию, чтобы реализовать ещё одну мечту

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль сообщил, что его команда вылетела в Россию, где примет участие в Кубке конфедераций—2017. Он также отметил, что чилийцы настроены одержать победу в этом турнире.
«Вот мы и вылетаем в Россию. Отправляемся туда, чтобы реализовать ещё одну мечту», — написал Видаль в «Твиттере».
Чили будет участвовать в Кубке конфедераций—2017 как победитель последнего розыгрыша Кубка Америки. 26 июня 2016 года чилийцы в финале Кубка Америки одержали победу над командой Аргентины по пенальти.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Видаля.