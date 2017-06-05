Капелло: Роналдо — мой лучший подопечный, но работать с ним было сложнее всего

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло отметил, что сложнее всего ему было работать с бразильским нападающим Роналдо.
«С кем из игроков приходилось сложнее всего? Все сейчас подумают о Кассано. Антонио был молод, прекрасно выглядел на поле и вытворял сумасшедшие поступки за его пределами. Но труднее всего мне приходилось, когда я работал с лучшим из своих подопечных — Роналдо», — приводит слова Капелло Football Italia.
Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 год. В 2003 и 2007 годах он выигрывал чемпионат Испании.
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