Черчесов: матч с Венгрией был нелёгким, но Россия заслуженно победила

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).
«Был нелёгкий матч, потому что мы провели непростой сбор. Игроки последний официальный матч сыграли ровно две недели назад, поэтому был наш первый матч после тяжёлых тренировок. Мы долго входили в игру, но потом разбегались и заслуженно победили.
Если брать первый гол, это индивидуальный гол. Мы наигрывали выход из обороны, и Смолов прекрасно открылся и забил. Но, действительно, были потери в атаке, не свойственные нам, причём несколько подряд. Это осталось в памяти, и нам это надо исправлять, и тогда игра будет смотреться целостнее.
Ерохин? Во-первых, он сыграл уже не одну игру за сборную. Вообще, каждый, кто сегодня вышел, хорошо сыграл. Не хотелось бы кого-то выделять. Были оплошности, но мы их разберём в рабочем порядке», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.