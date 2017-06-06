С. Индзаги: очень рад, что скоро поставлю подпись под новым контрактом с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сообщил, что в ближайшее время продлит соглашение с римским клубом.
«Очень рад продлению контракта с «Лацио». В скором времени официально поставлю подпись под новым соглашением. Рад возможности продолжить работу с «Лацио». Надеюсь, что следующий сезон получится хорошим», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что 41-летний специалист продлил контракт с римским клубом до июня 2020 года. Прежний договор терял юридическую силу этим летом. В «Лацио» Индзаги работает с июля прошлого года. Под его руководством римляне заняли пятое место в итальянской Серии А в сезоне-2016/17 и получили путёвку в Лигу Европы.