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Черышев: говорят: «Хочу, чтобы меня запомнили красивым». История с Кроосом из той же оперы

Черышев: говорят: «Хочу, чтобы меня запомнили красивым». История с Кроосом из той же оперы
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Главный тренер «Шинника» и экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев высказался о полузащитнике сборной Германии Тони Кроосе, который завершит карьеру после окончания чемпионата Европы — 2024.

«Говорят: «Хочу, чтобы меня запомнили красивым». Мне кажется, история с Кроосом из той же оперы. Он великолепный футболист. Думаю, хочет закончить на такой шикарной ноте, чтобы его вспоминали только с хорошей стороны», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Кроос вернулся в сборную Германии, чтобы принять участие в домашнем Евро-2024.

Последним клубом Крооса был мадридский «Реал», куда он перешёл из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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