В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Динамо» и ЦСКА к Горбани

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о том, что полузащитником клуба Мохаммадом Горбани интересуются «Динамо» и ЦСКА.

«Ни «Динамо», ни ЦСКА не обращались по Горбани. Он в «Оренбурге» ещё на два с половиной года», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.