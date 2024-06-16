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Кин — о Шотландии в матче с Германией: они хотели войти в историю? Что ж, они это сделали

Кин — о Шотландии в матче с Германией: они хотели войти в историю? Что ж, они это сделали
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Бывший игрок сборной Англии Рой Кин высказался об игре Шотландии в матче открытия с Германией чемпионата Европы. Игра прошла 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Немцы выиграли с разгромным счетом — 5:1. После игры капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон сказал, что команде не хватило агрессии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Энди Робертсон, в футбол нужно играть агрессивно! Особенно, если ты играешь против значительно более сильного соперника! Игра была великолепной, но, Боже мой, на таком уровне нужно избивать противников! Нельзя просто отойти от них в сторону, как это сделала Шотландия! Шотландцы говорят о том, что нужно было сделать после матча! Вы не можете сказать, что у вас был план, потому что это чушь собачья! О чём он вообще говорит? Они сказали, что войдут в историю, что ж, они это сделали, потому что играли отвратительно. Единственное, в чём я должен отдать ему должное, так это в том, что он не стал прятаться от болельщиков после такой игры», — приводит слова Кина BBC Sport.

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