С. Индзаги: «Лацио» продолжает переговоры по контракту Бильи

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал, что клуб продолжает вести переговоры с полузащитником Лукасом Бильей о продлении контракта и уточнил, что игрок примет окончательное решение, когда вернётся в команду после игр за сборную Аргентины.
«Переговоры продолжаются. Я говорил с Лукасом до того, как он уехал. Сейчас он играет за сборную и сделает там всё от него зависящее. Клуб в постоянном контакте с ним и его представителями. Он — наш капитан, и тренер клуба думает о нём то же самое, что и болельщики. Для нас будет честью, чтобы Лукас продолжил играть за „Лацио“, с капитанской повязкой на рукаве. Лукас завершит свои матчи за Аргентину и тогда примет решение», — приводит слова Индзаги Goal.
Ранее сообщалось, что «Милан» договорился о трансфере капитана римского клуба за € 21 млн плюс ещё € 4 млн в виде бонусов.