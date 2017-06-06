Малафеев: «Зенит» Манчини должен быть символом Питера, как Эрмитаж и Мариинка

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, на модель какой команды может быть похожа игра петербургского клуба под руководством Роберто Манчини.
«Мне кажется, «Зенит» Манчини должен быть похож на «Зенит». Во всяком случае, хочется на это надеяться. Команда должна оставаться таким же символом Питера, как Эрмитаж и Мариинка. За «стрелку» должны болеть не только питерцы, но и жители других городов России. Самое главное — вернуть любовь и уважение болельщиков. Это возможно сделать отнюдь не за счёт покупок дорогостоящих звёзд. Должны быть свои звездочки, за которых будут болеть и переживать. За последнее время «Зенит» утратил статус такой команды. Лидерами в последние три года были исключительно легионеры, а хотелось бы видеть в этом качестве игроков сборной России», — цитирует Малафеева «Спорт уик-энд».