Шахов: игра «Тосно» вызывала искренние симпатии, рад присоединиться к клубу

26-летний защитник Виталий Шахов, перешедший накануне из воронежского «Факела» в «Тосно», поделился впечатлениями от трансфера. Соглашение Шахова с «Тосно» рассчитано на два года.
«Хотел бы поблагодарить болельщиков, партнёров, тренеров и руководство воронежского клуба. Позитивные эмоции, связанные с этим этапом карьеры, навсегда останутся со мной. Очень рад присоединиться к „Тосно“. В прошлом сезоне, когда мы были соперниками по ФНЛ, игра команды вызывала искренние симпатии. Теперь „Тосно“ предстоит дебют в РФПЛ. Приложу все усилия, чтобы принести максимальную пользу своему новому клубу», — сказал Шахов в интервью «Чемпионату».