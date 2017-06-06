Широков: с Бердыевым «Рубин» может вклиниться в московско-питерскую тусовку

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о том, освежит ли российский чемпионат наметившаяся гонка «Спартака» и «Зенита», а также прокомментировал возможное возвращение Курбана Бердыева в «Рубин».
«Победа «Спартака» и так подняла зрительский интерес. За счёт того, что на «Спартак» стало много ходить людей в Москве, на него хотят и в регионах смотреть. Если «Зенит» включится, будет ещё лучше. Надеемся на ЦСКА. Если клубы будут вести борьбу не номинально, если подтянется «Краснодар», то и зрительский интерес будет выше. Важно правильно подавать наш футбол в прессе. Одна из наших инициатив заключается в том, чтобы футбольные клубы обязали тесно общаться с прессой, чтобы давали послематчевые интервью. Не менее двух футболистов от клуба на видеоинтервью и четырёх для пишущих», — рассказал Широков в интервью «Чемпионату».
Также глава Общероссийского профессионального союза футболистов ответил на вопрос, появится ли ещё один серьёзный конкурент у московских клубов и «Зенита» с возвращением Бердыева в Казань.
«Думаю, да. Казань вообще амбициозна в спорте – у них очень хорошо этот сегмент развивается. Последние два года в волейболе отличные результаты. Хоккей на высоком уровне. А футбол в последнее время немного отстал. Возвращение Курбана Бекиевича даст сильный импульс «Рубину» – и возможность вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку. Тогда минимум пять клубов у нас будут конкурентоспособны», — подытожил Широков.
Полное интервью с Романом Широковым считайте на «Чемпионате» в ближайшее время.