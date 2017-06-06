«СКА-Хабаровск»: комиссия РФПЛ удовлетворена состоянием домашней арены клуба

5 июня Хабаровск для проведения инспекторской проверки посетила представительная комиссия РФПЛ для инспектирования и ознакомления с ходом работ, проводимых на центральной арене стадиона имени Ленина — домашнем стадионе «СКА-Хабаровск» в целях определения уровня и степени его подготовки к новому сезону в Премьер-Лиге.
«Представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определённые недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены. Окончательное решение о допуске домашней арены футбольного клуба, согласно требованиям регламента, будет принято не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени Ленина», — говорится на официальном сайте дальневосточного клуба.