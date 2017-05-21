Витоло: если «Севилья» намерена выставить меня на трансфер, то я готов

Полузащитник «Севильи» Витоло отметил, что готов к смене клубной прописки. В последнее время испанские СМИ сообщали, что в услугах футболиста заинтересована «Барселона».
«Люди здесь меня очень любят, но никогда не знаешь, где будешь играть завтра. И если «Севилья» намерена выставить меня на трансфер, то я готов. Это решение должно быть принято совместно. Но в данный момент ничего нет», — приводит слова Витоло beIN Sports.
По итогам 38 туров чемпионата Испании Витоло принял участие в 30 матчах, став автором 6 голов и стольких же результативных передач.