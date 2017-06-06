Ярдошвили: будем надеяться, что операция Зобнину не понадобится

Спортивный врач Александр Ярдошвили прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0). Сегодня Зобнину была сделана первая МРТ. Диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.
«Очень жаль Романа Зобнина. Что же так не везёт-то? Хороший парень, сезон великолепный провёл… В таких случаях всегда делают три вещи, после которых уже можно делать какие-то выводы. Первое – осмотр травмы в первые минуты и наблюдение в первые часы. Доктор определяет возможный характер травмы, и затем через промежуток времени, обычно через день, делается МРТ. Третье – клиника, то есть отслеживание симптомов на следующий день. Итого три фактора: состояние сразу после получения травмы, МРТ и дальнейшие симптомы.На основании этих трёх факторов ставят диагноз. Но поскольку я ни одного, ни другого, ни третьего результата не знаю, ничего не могу сказать о сроках. Я просто пояснил, как проходит диагностирование: стадии и сроки.
Это может быть частичное повреждение, тогда назначается лечение, но сроки восстановления заранее определить невозможно – слишком много степеней повреждения. Или это разрыв, тогда само не срастётся, и нужна операция. Это полгода. Если диагноз не подтвердится, есть теоретическая вероятность, что Зобнин сыграет на Кубке конфедераций. Если диагноз подтвердится хоть в какой-то степени – тогда нет. Если Зобнин, как вы сказали, летит в Рим, значит, решение будут принимать совместно с профессором Марьяни, это блестящий хирург, у которого лечатся многие наши футболисты. Будем надеяться, что операция не понадобится", — скзаал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.