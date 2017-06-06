Р. Гусев: Зобнина есть кем заменить, например связка Глушаков — Головин

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал информацию о травме полузащитника Романа Зобнина. Из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с Венгрией (3:0), 23-летний хавбек пропустит Кубок конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Безусловно, это потеря. Роман – ключевой игрок и в клубе, и в сборной. Придётся тяжело, но думаю, его есть кем заменить. Вариантов достаточно: можно использовать связку Глушакова и Головина, там же может сыграть и Ерохин. Конечно, очень пригодился бы и Игорь Денисов, но это уже решать тренеру.
Ход восстановления зависит от характера травмы. Может, это повреждение, а может, и разрыв. Но не стоит унывать. Ивица Олич дважды рвал кресты, но это не мешало ему достойно играть в «Баварии». К тому же сейчас операции более усовершенствованы. Главное – вовремя восстанавливаться. Будем надеяться, что у Зобнина есть характер, дух и он сможет побороть и психологические проблемы от травмы», – сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.