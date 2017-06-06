Кучук, который может возглавить «Ростов», покинул «Сталь»

Руководство «Стали» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт. Под его руководством команда заняла в минувшем сезоне чемпионата Украины восьмое место.
«Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!» — говорится на официальном сайте украинского клуба.
По информации «Чемпионата», Кучук является главным кандидатом на должность наставника «Ростова». Белорусский специалист известен российским любителям футбола по работе с «Локомотивом» и «Кубанью».