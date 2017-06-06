«Энергомаш» лидирует в Футбольной лиге промышленности — 2017

2 июня на Малой спортивной арене стадиона «Локомотив» прошли заключительные матчи пятого тура Футбольной лиги промышленности — 2017.
Команда «Энергомаш» со счётом 1:0 обыграла действующего чемпиона лиги, команду «РТ-Химкомпозит», и продолжает лидировать в турнирной таблице второго сезона. Команды «РТ-Техприемка» и «Марвел» также добились побед в матче с командами «НИЦ Строительство» и Министерства промышленности и торговли РФ, и занимают второе и третье места соответственно. Команды «Ростех» и «РКК Энергия» устремились в погоню за призовой тройкой, одержав в прошедшем туре волевые победы над командами РЖД и «Технодинамика» соответственно.
Шестой тур состоится 7-8 июня на стадионе «Локомотив».
Результаты пятого тура:
«Марвел» — «Минпромторг» — 6:0
«РТ-Техприемка» — «НИЦ Строительство» — 3:2
«Энергомаш» — «РТ-Химкомпозит» — 1:0
РЖД — «Ростех» — 1:2
«Технодинамика» — «РКК Энергия» — 1:4.
Футбольная лига промышленности