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«Энергомаш» лидирует в Футбольной лиге промышленности — 2017

6 июня 2017, вторник. 15:25. Футбол

2 июня на Малой спортивной арене стадиона «Локомотив» прошли заключительные матчи пятого тура Футбольной лиги промышленности — 2017.

Команда «Энергомаш» со счётом 1:0 обыграла действующего чемпиона лиги, команду «РТ-Химкомпозит», и продолжает лидировать в турнирной таблице второго сезона. Команды «РТ-Техприемка» и «Марвел» также добились побед в матче с командами «НИЦ Строительство» и Министерства промышленности и торговли РФ, и занимают второе и третье места соответственно. Команды «Ростех» и «РКК Энергия» устремились в погоню за призовой тройкой, одержав в прошедшем туре волевые победы над командами РЖД и «Технодинамика» соответственно.

Шестой тур состоится 7-8 июня на стадионе «Локомотив».

Результаты пятого тура:

«Марвел» — «Минпромторг» — 6:0

«РТ-Техприемка» — «НИЦ Строительство» — 3:2

«Энергомаш» — «РТ-Химкомпозит» — 1:0

РЖД — «Ростех» — 1:2

«Технодинамика» — «РКК Энергия» — 1:4.

Футбольная лига промышленности

Футбольная лига промышленности

Фото: www.footprom.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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