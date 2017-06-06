Экс-игрок «Спартака» Ахмедов перешёл в «Балтику»

Защитник Камалутдин Ахмедов, с 2002 по 2004 год выступавший за московский «Спартак», перешёл в «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. Контракт с 31-летним футболистом подписан на два года.
На протяжении карьеры воспитанник дагестанского футбола выступал также за «Химки», «Факел», «Аланию», «Газовик» и «Тюмень». В минувшем сезоне ФНЛ Камалутдин Ахмедов принял участие в 28 матчах и забил 1 гол.
«Тюмень» в сезоне-2016/17 ФНЛ финишировала на 9-м месте, а «Балтика» заняла 14-ю строчку. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»