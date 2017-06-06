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«Милан» объявил о продлении контракта со Сторари на один год

6 июня 2017, вторник. 17:15. Футбол

«Милан» объявил о продлении контракта с голкипером Марко Сторари. 40-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2018 года, информирует официальный сайт россонери.

Первую часть минувшего сезона Сторари провел в «Кальяри», а зимой голкипер вернулся в «Милан». Всего в прошлом розыгрыше итальянской Серии А Сторари провел 15 матчей (все — за «Кальяри»), в которых пропустил 36 мячей, а также получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.

В «Милане» Сторари 20 раз включался в заявку на матчи Серии А, но на поле так и не вышел.

Источник: Официальный сайт ФК "Милан" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
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