«Милан» объявил о продлении контракта со Сторари на один год

«Милан» объявил о продлении контракта с голкипером Марко Сторари. 40-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2018 года, информирует официальный сайт россонери.
Первую часть минувшего сезона Сторари провел в «Кальяри», а зимой голкипер вернулся в «Милан». Всего в прошлом розыгрыше итальянской Серии А Сторари провел 15 матчей (все — за «Кальяри»), в которых пропустил 36 мячей, а также получил одну желтую карточку и один раз был удален с поля.
В «Милане» Сторари 20 раз включался в заявку на матчи Серии А, но на поле так и не вышел.