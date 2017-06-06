Митрюшкин – в лидерах сезона по числу сыгранных минут в чемпионате Швейцарии

Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин в минувшем сезоне чемпионата Швейцарии провёл на поле 3150 минут в 35 матчах за клуб.
21-летний футболист разделил первое место с вратарём «Янг Бойз» Ивно-Ландри Мвого, у которого в активе также 3150 минут в 35 матчах, в списке футболистов, которые провели на поле наибольшее количество минут.
Митрюшкин пропустил всего один матч из-за дисквалификации в минувшем сезоне. На его счету семь игр на ноль. В 35 матчах Антон пропустил 55 голов.
«Сьон» занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Швейцарии.