Лемина: мне пора играть как можно больше, мы найдём решение вместе с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина сообщил, что рассчитывает на увеличение игрового времени в следующем сезоне.
«Я не разочарован, потому что мы добрались до финала Лиги чемпионов, а сам я нахожусь в отличном клубе с отличными игроками. Правда в том, что в моём возрасте все хотят играть, а в „Ювентусе“ конкуренция за место в составе очень велика.
Сейчас у меня есть контракт на три года, поэтому в следующем сезоне я буду играть за „Юве“, если ничего не случится. Трансферное окно длинное — посмотрим, что решат в клубе. Со стороны других команд были подходы, но ничего конкретного. Некоторые клубы запрашивают информацию, но пока никаких конкретных предложений ещё не поступало.
В любом случае мне пора играть как можно больше. В 23 года я хочу много играть, хочу показать, на что я способен. Всё будет зависеть от „Ювентуса“, мы найдём решение», — цитирует игрока FootMercato.