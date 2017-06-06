Туран завершил международную карьеру

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран объявил о завершении международной карьеры после того, как его исключили из состава сборной Турции из-за инцидента с журналистом Билалом Меше, который раскритиковал его после чемпионата Европы 2016 года.
«Думаю, время пришло. Я завершаю карьеру в сборной Турции. Чувствую ли раскаяние? У меня нет угрызений совести. Люблю свою страну, с радостью защищаю её цвета. Но всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде», — приводит слова Турана AFP.
Туран ввязался в словесную перепалку с журналистом турецкой газеты Milliyet в самолёте. Игрок оскорбил журналиста и схватил его за шею. В результате некоторые партнёры Арды по команде были вынуждены вмешаться, чтобы инцидент не перерос в нечто большее.
30-летний хавбек провёл более 90 матчей в составе сборной Турции.