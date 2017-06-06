«Аль-Ахли» расторг контракт с игроком, сообщившим о рабском отношении к нему

Египетский клуб «Аль-Ахли» расторг контракт с Сулейманом Кулибали после того, как игрок принял решение остаться в Великобритании, сообщает BBC Sport.
Это произошло всего спустя сутки после того, как 22-летний ивуариец, который провёл первую половину сезона-2016/17 в шотландском «Килмарноке», обвинил клуб в рабском отношении к нему. Игрок также обвинил африканский клуб в конфискации паспорта и в давлении на его семью по религиозным принципам.
«Я должен был бежать оттуда при первой же возможности, как у меня на руках оказался паспорт. Они обращались со мной, как с рабом», — говорил Кулибали.
«Клуб полностью опровергает все обвинения Кулибали. Эти заявления являются ложными», – сообщил владелец «Аль-Ахли» Махмуд Тахер.
Кулибали также сообщил, что скорее согласиться с отстранением от футбола, чем вернётся в столицу Египта.