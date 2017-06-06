Рикардо Родригес: вперёд, «Милан»!

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес прибыл в Италию и дал ясно понять, что в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом».
«Вперёд, „Милан“!» — сказал футболист, когда его встретили журналисты.
«Да, я счастлив. С Монтеллой не общался. Всем спасибо», — добавил Рикардо.
По информации Football Italia, 7 июня Родригес должен пройти медицинское обследование, а затем, если всё будет нормально, он подпишет контракт с «Миланом». Сумма трансфера оценивается в € 15 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.
Агент: Рикардо Родригес хочет перейти в «Милан», переговоры продолжаются