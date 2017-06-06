Жамалетдинов: главная заруба в молодёжном первенстве, конечно, со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером вспомнил о самых горячих поединках в молодёжном первенстве России и юношеской Лиге чемпионов.
«С кем главная заруба в молодёжном первенстве? Конечно, со «Спартаком». Бывало, что уступали, бывало, побеждали – 3:0. Хотя и в юношеской Лиге чемпионов случались зарубы. Матч с «Тоттенхэмом» запомню навсегда. Первый тайм проиграли – 0:1. Во втором тайме переломили встречу и повели со счётом 2:1. Увы, пропустили на 90-й минуте – 2:2. Все были уверены, что закончится вничью, но в самом-самом конце мы забили победный мяч. Эмоции зашкаливали. Нам эти три очка были очень нужны для выхода из группы», — вспомнил Жамалетдинов.
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