Капелло: при Гвардиоле футбол впал в спячку, Сарри может снова разбудить его

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло высоко оценил вклад наставника «Наполи» Маурицио Сарри, выразив мнение, что этот специалист может «разбудить футбол».
«Каждые 20 лет в футболе происходит своего рода революция. После „Аякса“ был „Милан“ Сакки, затем появился Хосеп Гвардиола, при котором, как мне кажется, футбол впал в спячку. К счастью, теперь у нас есть Сарри, который снова может разбудить футбол», — цитирует Капелло Football Italia.
«Наполи» стал самой результативной командой минувшего сезона Серии А, забив 94 гола в 38 матчах.
Одержимый. Как Маурицио Сарри пробился в «Наполи» через тернии
Успех «Наполи» в Серии А – это в первую очередь успех Маурицио Сарри. Одержимого тренера, который когда-то и не помышлял о такой работе.