Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о переименовании клуба в «Ахмат» и продемонстрировал новый логотип грозненцев.
«В наших жилах течёт чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя АХМАТ!!! АЛЛАХ1У-АКБАР», — написал Даудов в «Инстаграме».
Даудов показал логотип «Ахмата»
Фото: instagram.com/lord_095/?hl=ru
Ранее генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров в интервью «Чемпионату» сообщил, что клуб подал документы о переименовании и рассчитывает уладить все вопросы до начала нового сезона. По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на одно очко.
«Терек» будет переименован в «Ахмат»