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Кадыров: «Терек» сменил название после обращений многих тысяч болельщиков

7 июня 2017, среда. 01:16. Футбол

Почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал решение переименовать клуб в «Ахмат».

«Дорогие друзья! Для меня большая честь сообщить всем любителям футбола, что грозненский футбольный клуб отныне называется «Ахмат». Это не сиюминутное решение. Оно основано на обращениях многих тысяч болельщиков. Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провёл целый ряд встреч и обсуждений. Почти шестьдесят лет клуб именовался «Тереком», до этого носил имена «Динамо» и «Нефтяник». За 70 лет были взлёты и неудачи, трагические годы и период триумфального взлёта. В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа первый президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный клуб. Именно ему принадлежит заслуга не просто возрождения, а создания заново, на голом месте футбольной команды. И через три года, досрочно, клуб вышел в Премьер-Лигу, также стал обладателем Кубка России. В сезоне 2016-17 г.г. команда занимает пятое место. Очень достойный результат!

Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба. Мнение болельщиков для нас бесценно! Но решение далось нелегко! И связано это с тем, что присвоение команде имени «Ахмат» возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи — человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, ОБЯЗАН ИГРАТЬ В СТО РАЗ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ!

Долг каждого из нас — создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем всё, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени «Ахмат»! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный клуб «Ахмат», а таковых миллионы!» – написал Кадыров в «Инстаграме».

Прикреплённое видео можно посмотреть в «инстаграме» Кадырова.

«Терек» будет переименован в «Ахмат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Терек Рамзан Кадыров Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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